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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに756人感染、クラスター1件確認
2022/05/18 16:10
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者７５６人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは４６３人、市は２９３人。
県は午後６時をめどに新たなクラスター１件に関する記者説明をする。
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