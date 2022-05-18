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新型コロナ　鹿児島県内で新たに756人感染、クラスター1件確認

 2022/05/18 16:10
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　鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者７５６人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは４６３人、市は２９３人。

　県は午後６時をめどに新たなクラスター１件に関する記者説明をする。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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