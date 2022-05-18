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南九州市の児童施設でクラスター、12人感染　新型コロナ

 2022/05/18 18:14
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　鹿児島県は１８日、南九州市の児童施設で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は１２人で、職員２人、利用者９人、その親族１人。

　県内のクラスターは累計１７９件となった。
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