南九州市の児童施設でクラスター、12人感染　新型コロナ

霧島の児童施設14人、阿久根の医療機関7人、西之表の医療機関8人 クラスター3件確認 新型コロナ・鹿児島

６．

クラスター3件、マスク着用不十分 新規感染は878人、1人死亡（鹿児島市362、霧島114、奄美73、鹿屋68、薩摩川内31、南九州27、出水23、姶良23、徳之島20、日置16、志布志15、伊仙12、指宿10、伊佐10、大崎10、曽於8、枕崎4、垂水4、いちき串木野4、肝付4、瀬戸内4、与論4、南さつま3、湧水3、中種子3、龍郷3、阿久根2、西之表2、東串良2、さつま1、長島1、南大隅1、屋久島1、喜界1、天城1、和泊1、知名1、東京2、愛知2、新潟1、群馬1） 新型コロナ・鹿児島17日発表