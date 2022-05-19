感染者が前週上回ったのは13日以来　新たな感染756人、南九州市の児童施設でクラスター（鹿児島市293人、霧島81、奄美77、鹿屋56、大崎34、薩摩川内33、姶良28、日置17、徳之島15、曽於14、志布志13、いちき串木野10、出水8、天城8、指宿7、さつま7、南九州6、与論6、西之表4、湧水4、肝付4、伊仙4、枕崎3、伊佐3、龍郷3、東串良2、瀬戸内2、阿久根1、垂水1、長島1、南大隅1、南種子1、和泊1、宮崎7、福岡1）新型コロナ・鹿児島18日発表

一目で分かる鹿児島県の感染者推移 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１８日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７５６人確認したと発表した。感染者が前週の同じ曜日を上回るのは１３日以来。県は、南九州市の児童施設でのクラスターも明らかにした。児童施設の感染者は職員２人、利用者９人、その親族１人。利用者のマスク着用は任意で着用者は半数程度だった。県内のクラスターは１７９件目。新規感染者の居住地は鹿児島市２９３人、霧島市８１人、奄美市７７人、鹿屋市５６人、大崎町３４人、薩摩川内市３３人、姶良市２８人、日置市１７人、徳之島町１５人、曽於市１４人、志布志市１３人、いちき串木野市１０人、出水市、天城町８人、指宿市、さつま町７人、南九州市、与論町６人、西之表市、湧水町、肝付町、伊仙町４人、枕崎市、伊佐市、龍郷町３人、東串良町、瀬戸内町２人、阿久根市、垂水市、長島町、南大隅町、南種子町、和泊町１人。県外は宮崎県７人、福岡県１人だった。年代別は１０代１４２人、１０歳未満１３７人、３０代１２２人と続いた。累計感染者は７万５９１３人となった。１７日時点の療養者数は前日比１５６人増の４９４５人。内訳は入院２１０人（前日比６人増）、宿泊施設入所９４２人（１２人減）、自宅待機３７９３人（１６２人増）。入院のうち重症１人、酸素投与の必要な中等症２９人。