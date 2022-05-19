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被害総額5億円余か JR九州の名かたり投資詐欺、元役員の容疑者逮捕 鹿児島県警

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鹿児島市で新たに293人、霧島81人、奄美77人など計756人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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ＪＲ九州の特別な積立と言われ…計4000万円預けた60代女性「役員だから信じた」 夫の保険金2000万円渡した女性、毎日仏壇に手を

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに756人感染、クラスター1件確認

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに726人感染

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感染者が前週上回ったのは13日以来 新たな感染756人、南九州市の児童施設でクラスター（鹿児島市293人、霧島81、奄美77、鹿屋56、大崎34、薩摩川内33、姶良28、日置17、徳之島15、曽於14、志布志13、いちき串木野10、出水8、天城8、指宿7、さつま7、南九州6、与論6、西之表4、湧水4、肝付4、伊仙4、枕崎3、伊佐3、龍郷3、東串良2、瀬戸内2、阿久根1、垂水1、長島1、南大隅1、南種子1、和泊1、宮崎7、福岡1）新型コロナ・鹿児島18日発表

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感染源探す「後ろ向き」、濃厚接触者特定する「前向き」…コロナ下で耳にする「積極的疫学調査」って何だ？

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「おもしろ半分」で居酒屋が企画したスイーツ自販機が、甘党の心くすぐりリピーター続出

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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3人娘のママがジェラート職人日本一 看護師辞めてパティシエの道へ…「家族、仲間に恩返しできた」