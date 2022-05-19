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新型コロナ　鹿児島県内で新たに726人感染

 2022/05/19 16:04
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　鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルス感染者７２６人を新たに確認したと発表した。過去最多は４月２６日の９７４人。

　県が発表したのは４３７人、市発表分は２８９人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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