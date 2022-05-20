3日連続700人超え　新たな感染は726人（鹿児島市291人、鹿屋79、霧島66、奄美62、薩摩川内26、姶良24、伊仙16、指宿14、志布志14、徳之島13、日置12、与論9。曽於8、さつま8、肝付8、龍郷8、南九州7、天城7、大崎6、出水4、南さつま4、湧水4、中種子4、阿久根3、伊佐3、東串良3、屋久島3、瀬戸内3、喜界3、和泊3、枕崎2、南大隅2、知名2、いちき串木野1、長島1、錦江1、宮崎2）新型コロナ・鹿児島19日発表

一目で分かる鹿児島県の感染者推移 拡大

鹿児島県と鹿児島市は１９日、新型コロナウイルスの感染者を新たに７２６人確認したと発表した。７００人を超えるのは３日連続。新規感染者の居住地は、鹿児島市が２９１人、鹿屋市７９人、霧島市６６人、奄美市６２人、薩摩川内市２６人、姶良市２４人、伊仙町１６人、指宿市と志布志市が各１４人。徳之島町１３人、日置市１２人、与論町９人。曽於市、さつま町、肝付町、龍郷町が各８人。南九州市と天城町が各７人、大崎町６人。出水市、南さつま市、湧水町、中種子町が各４人。阿久根市、伊佐市、東串良町、屋久島町、瀬戸内町、喜界町、和泊町が各３人。枕崎市、南大隅町、知名町が各２人。いちき串木野市、長島町、錦江町が各１人。県外は宮崎県が２人。年代別は３０代１３７人、１０歳未満１３２人、１０代１２２人と続く。累計感染者は７万６６３９人になった。１８日時点の療養者数は前日比８１人増の５０２６人。そのうち入院２１３人（前日比３人増）、宿泊施設入所８８３人（５９人減）、自宅待機３９３０人（１３７人増）、入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症は２７人。