奄美空港に米軍オスプレイ着陸　15分前に連絡　けが人なし

２０日午前１０時ごろ、奄美空港（奄美市笠利）に米軍輸送機オスプレイ１機が着陸した。鹿児島県港湾空港課によると、けが人や運航への影響はない。着陸の約１５分前の同９時４７分ごろ、那覇空港事務所を通じて奄美空港に連絡があった。事前の使用届はなかった。