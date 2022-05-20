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奄美空港に米軍オスプレイ着陸　15分前に連絡　けが人なし

 2022/05/20 12:43
奄美空港に着陸したオスプレイ＝２０日午後１時２２分、奄美市笠利の奄美空港
奄美空港に着陸したオスプレイ＝２０日午後１時２２分、奄美市笠利の奄美空港
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　２０日午前１０時ごろ、奄美空港（奄美市笠利）に米軍輸送機オスプレイ１機が着陸した。鹿児島県港湾空港課によると、けが人や運航への影響はない。

　着陸の約１５分前の同９時４７分ごろ、那覇空港事務所を通じて奄美空港に連絡があった。事前の使用届はなかった。
２０１７年６月、奄美空港に緊急着陸した米軍輸送機オスプレイ＝奄美市笠利
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