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新型コロナ　鹿児島県内で新たに704人感染確認

 2022/05/20 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者７０４人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは４３１人、市は２７３人。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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