鹿児島市で新たに275人、奄美82人、鹿屋74人など計704人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２０日、新型コロナウイルスの感染者７０４人を新たに確認したと発表した。居住地別では鹿児島市２７５人、奄美市８２人、鹿屋市７４人、霧島市５６人、姶良市２１人、薩摩川内市２０人、徳之島町１７人、指宿市１４人、日置市１３人、大崎町１１人、出水市、瀬戸内町１０人、志布志市９人、曽於市８人、枕崎市、伊佐市、伊仙町７人、南九州市、肝付町、龍郷町、与論町６人、垂水市、いちき串木野市５人、さつま町、東串良町４人、南大隅町、中種子町、宇検村、天城町３人、阿久根市、西之表市、南さつま市、錦江町、喜界町、和泊町１人。県外は京都府、福岡県、宮崎県１人。累計感染者は７万７３４３人になった。