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鹿児島市で新たに275人、奄美82人、鹿屋74人など計704人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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鹿児島県産黒豚を使ったギョーザ自販機。金箔付きの金色ギョーザが出れば「当たり」

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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「BA.2」が95％、50代以上に感染増加の兆し 新規は704人（鹿児島市275、奄美82、鹿屋74、霧島56、姶良21、薩摩川内20、徳之島17、指宿14、日置13、大崎11、出水10、瀬戸内10、志布志9、曽於8、枕崎7、伊佐7、伊仙7、南九州6、肝付6、龍郷6、与論6、垂水5、いちき串木野5、さつま4、東串良4、南大隅3、中種子3、宇検3、天城3、阿久根1、西之表1、南さつま1、錦江1、喜界1、和泊1、京都1、福岡1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島20日発表

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5月前半は鹿児島市内の小学校の77％で感染確認 高校75％、中学は67％ 新型コロナ

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あでやか、鮮やか…水田跡のショウブ 姶良市

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電動アシスト付きMTBなら海、山もスイスイ…肥薩おれんじ鉄道が提案する新観光メニューの魅力

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（詳報）米原子力空母搭載のオスプレイが奄美空港に予防着陸 「メンテナンスの必要」

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地元でしか手に入らない…甘くてみずみずしい、幻の「川辺メロン」収穫 南九州市

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都城の79人など481人新たに感染 都城の医療施設でクラスター 新型コロナ・宮崎20日発表