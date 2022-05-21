TOP鹿児島のニュース コラム・情報 ●おもしろ写真

あでやか、鮮やか…水田跡のショウブ　姶良市

 2022/05/21 07:20
色鮮やかに咲くハナショウブ＝２０日、姶良市寺師
色鮮やかに咲くハナショウブ＝２０日、姶良市寺師
拡大拡大
　２１日は二十四節気の「小満」。草木が生い茂り、地上に陽気が満ち始める頃とされる。鹿児島県姶良市寺師の「寺師花菖蒲園」では、ハナショウブのあでやかな紫の花が咲き誇っている。

　１０アールほどの水田跡を利用した園は、近くの川村幸男さん（６８）が定年後に開き、色や模様の違う約２０種を栽培する。今年は大型連休明けから咲き始め、現在は紫色の花が一面に広がる。次第に薄紫など他の色も増えるという。

　花の手入れを毎日続ける川村さんは、「咲き終わった花を取り除くと、次がきれいに咲いてくれる。６月中頃まで楽しめそう」と話す。「寺師の臥竜梅」の近く。見学無料。
小雨にぬれ、色鮮やかに咲き誇るハナショウブ
小雨にぬれ、鮮やかに咲くハナショウブ＝２０日、姶良市寺師
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ