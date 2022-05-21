南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
21
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
コラム・情報
＞
●おもしろ写真
あでやか、鮮やか…水田跡のショウブ 姶良市
2022/05/21 07:20
色鮮やかに咲くハナショウブ＝２０日、姶良市寺師
拡大
２１日は二十四節気の「小満」。草木が生い茂り、地上に陽気が満ち始める頃とされる。鹿児島県姶良市寺師の「寺師花菖蒲園」では、ハナショウブのあでやかな紫の花が咲き誇っている。
１０アールほどの水田跡を利用した園は、近くの川村幸男さん（６８）が定年後に開き、色や模様の違う約２０種を栽培する。今年は大型連休明けから咲き始め、現在は紫色の花が一面に広がる。次第に薄紫など他の色も増えるという。
花の手入れを毎日続ける川村さんは、「咲き終わった花を取り除くと、次がきれいに咲いてくれる。６月中頃まで楽しめそう」と話す。「寺師の臥竜梅」の近く。見学無料。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
医療的ケア児の長男、通園を始めると「表情が明るくなった」 たん吸引、胃ろう…児童福祉施設にサポート役の看護師を 鹿児島でも支援事業始まる
5月21日 08:30
手作りの生理用品入れ、校内のトイレに設置 国分中央高家庭クラブ
5月21日 08:30
傘さし運転もだめです 自転車の悪質運転一斉指導取り締まり始まる
5月21日 08:00
馬毛島基地計画 アセス準備書の縦覧終了 閲覧者は地元西之表市役所で10人、県庁は2人
5月21日 07:32
黄金色の麦収穫 麦秋の出水平野
5月21日 07:30
あでやか、鮮やか…水田跡のショウブ 姶良市
5月21日 07:20
「BA.2」が95％、50代以上に感染増加の兆し 新規は704人（鹿児島市275、奄美82、鹿屋74、霧島56、姶良21、薩摩川内20、徳之島17、指宿14、日置13、大崎11、出水10、瀬戸内10、志布志9、曽於8、枕崎7、伊佐7、伊仙7、南九州6、肝付6、龍郷6、与論6、垂水5、いちき串木野5、さつま4、東串良4、南大隅3、中種子3、宇検3、天城3、阿久根1、西之表1、南さつま1、錦江1、喜界1、和泊1、京都1、福岡1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島20日発表
5月21日 07:00
都城の79人など481人新たに感染 都城の医療施設でクラスター 新型コロナ・宮崎20日発表
5月21日 07:00
認知症予防カフェで交流、コーヒー飲み比べ楽しむ 伊集院
5月20日 22:30
（詳報）米原子力空母搭載のオスプレイが奄美空港に予防着陸 「メンテナンスの必要」
5月20日 22:08
5月前半は鹿児島市内の小学校の77％で感染確認 高校75％、中学は67％ 新型コロナ
5月20日 21:38
幕末の奄美を現在と比較し紹介 「新南島雑話の世界」出版
5月20日 21:30
電動アシスト付きMTBなら海、山もスイスイ…肥薩おれんじ鉄道が提案する新観光メニューの魅力
5月20日 21:03
地元でしか手に入らない…甘くてみずみずしい、幻の「川辺メロン」収穫 南九州市
5月20日 20:39
鹿児島市で新たに275人、奄美82人、鹿屋74人など計704人感染 新型コロナ・市町村別詳細
5月20日 19:06
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲