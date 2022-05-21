奄美空港に「予防着陸」の米軍オスプレイが離陸

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鹿児島市で新たに275人、奄美82人、鹿屋74人など計704人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに699人感染確認、1人死亡

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鹿児島県産黒豚を使ったギョーザ自販機。金箔付きの金色ギョーザが出れば「当たり」

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「BA.2」が95％、50代以上に感染増加の兆し 新規は704人（鹿児島市275、奄美82、鹿屋74、霧島56、姶良21、薩摩川内20、徳之島17、指宿14、日置13、大崎11、出水10、瀬戸内10、志布志9、曽於8、枕崎7、伊佐7、伊仙7、南九州6、肝付6、龍郷6、与論6、垂水5、いちき串木野5、さつま4、東串良4、南大隅3、中種子3、宇検3、天城3、阿久根1、西之表1、南さつま1、錦江1、喜界1、和泊1、京都1、福岡1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島20日発表

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誤診で後遺症、3億2700万円賠償命令 鹿児島大学病院と生協病院に 地裁判決

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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傘さし運転もだめです 自転車の悪質運転一斉指導取り締まり始まる

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医療的ケア児の長男、通園を始めると「表情が明るくなった」 たん吸引、胃ろう…児童福祉施設にサポート役の看護師を 鹿児島でも支援事業始まる

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新型コロナワクチン 4回目接種、鹿児島市27日から 60歳以上、基礎疾患保有者の計22万2000人対象

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県都の一等地・鹿児島港本港区エリア 街づくりで協議したい？ 塩田知事「鹿児島市はサッカースタジアム計画まず公表すべき」