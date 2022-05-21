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奄美空港に「予防着陸」の米軍オスプレイが離陸
2022/05/21 16:48
奄美空港に着陸したオスプレイ＝２０日午後１時２２分、奄美市笠利の奄美空港
拡大
鹿児島県港湾空港課によると、２０日に奄美空港（奄美市笠利）に着陸した米海軍の原子力空母「エイブラハム・リンカーン」搭載のＣＭＶ２２オスプレイが２１日午後２時４０分ごろ、同空港から離陸した。
米軍は事故を避けるための「予防着陸」としていた。
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