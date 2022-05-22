福祉施設で待機中の1人死亡　新たな感染は699人（鹿児島市280、霧島83、奄美74、鹿屋65、姶良19、日置18、薩摩川内13、大崎13、南大隅12、志布志11、出水10、指宿10、伊仙9、曽於8、徳之島8、南九州7、瀬戸内6、龍郷5、垂水4、東串良4、肝付4、中種子4、南さつま3、屋久島3、喜界3、天城3、枕崎2、阿久根2、伊佐2、さつま2、知名2、西之表1、いちき串木野1、湧水1、錦江1、大和1、和泊1、与論1、宮崎1、福岡1、埼玉1）新型コロナ・鹿児島21日発表

鹿児島県と鹿児島市は、２１日、新たな新型コロナウイルス感染者６９９人と１人の死亡を確認したと発表した。鹿児島市によると、死者は市内在住。感染後、入所中の福祉施設で待機していた。遺族の意向で年代や死因などは非公表。県内死者は累計１８９人となった。新規感染者の居住地は鹿児島市２８０人、霧島市８３人、奄美市７４人、鹿屋市６５人、姶良市１９人、日置市１８人、薩摩川内市、大崎町１３人、南大隅町１２人、志布志市１１人、出水市、指宿市１０人、伊仙町９人、曽於市、徳之島町８人、南九州市７人、瀬戸内町６人、龍郷町５人、垂水市、東串良町、肝付町、中種子町４人、南さつま市、屋久島町、喜界町、天城町３人、枕崎市、阿久根市、伊佐市、さつま町、知名町２人、西之表市、いちき串木野市、湧水町、錦江町、大和村、和泊町、与論町１人。県外は宮崎県、福岡県、埼玉県１人だった。年代別に見ると、１０歳未満の１７５人が最多で、１０代、３０代の１１２人と続く。累計感染者数者は７万８０４２人になった。２０日時点の療養者は、前日比１２人増の５０１２人。内訳は、入院２０４人（前日比１人減）、宿泊施設入所８２５人（４４人減）、自宅待機３９８３人（５７人増）、入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症２５人。