参院選・鹿児島選挙区　自民野村氏に公明が推薦状「安定政権へ協力を」

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夜遅く鳴った電話「経口補水液の作り方を教えて」 三島村・黒島の看護師は、住民から必要とされていると実感した…「忘れられない看護エピソード」最優秀賞 アニメも公開

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うそ電話詐欺犯が高齢女性に「コロナに感染するから話しかけられても対応しないように」 JA職員はひるまず説得、被害防ぐ

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道路で動けなくなった高齢者を高3が救助 警察からの感謝状に「社会に出ても役に立ちたい」

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たき火が空き家へ、しかも水がない…通りかかりの78歳が機転 「あぜ焼き」の経験生かし延焼防ぐ

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支払いは特定の電子マネーで…詐欺サイトを見抜いたセブン－イレブン店員、客を説得し被害防ぐ

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いつもの声掛けが役立った…高額電子マネーカード買わせる詐欺、コンビニオーナーが防ぐ

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狐の行列？…住宅完成祝いでした 島津義弘ゆかりの日置市

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プレミアム率なんと10倍…1万円の商品券を1000円で発売へ 原油・物価高騰対策で阿久根市

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鹿児島市で新たに280人、霧島83人、奄美74人など計699人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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福祉施設で待機中の1人死亡 新たな感染は699人（鹿児島市280、霧島83、奄美74、鹿屋65、姶良19、日置18、薩摩川内13、大崎13、南大隅12、志布志11、出水10、指宿10、伊仙9、曽於8、徳之島8、南九州7、瀬戸内6、龍郷5、垂水4、東串良4、肝付4、中種子4、南さつま3、屋久島3、喜界3、天城3、枕崎2、阿久根2、伊佐2、さつま2、知名2、西之表1、いちき串木野1、湧水1、錦江1、大和1、和泊1、与論1、宮崎1、福岡1、埼玉1）新型コロナ・鹿児島21日発表