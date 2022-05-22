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参院選・鹿児島選挙区 自民野村氏に公明が推薦状「安定政権へ協力を」
2022/05/22 11:40
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公明党鹿児島県本部は２１日、夏の参院選鹿児島選挙区（改選数１）に立候補する自民党現職の野村哲郎氏（７８）に推薦状を交付した。連立政権を組む自民県連は、比例代表に出馬する公明新人の窪田哲也氏（５６）に推薦状を手渡した。
授与式が鹿児島市のホテルであり、公明県本部の成尾信春代表は「互いに協力し、安定した政権をつくりたい」。野村氏は「一生懸命に戦って与党の力を見せよう」と呼び掛けた。
鹿児島選挙区には野村氏のほか、立憲民主党の柳誠子氏（６１）、共産党の山口広延氏（４７）が立候補を表明、政治団体「参政党」は昇拓真氏（３１）＝いずれも新人＝を公認している。
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