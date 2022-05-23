40代以下の感染者が全体の8割に　新たに549人確認（鹿児島市237、鹿屋48、奄美44、霧島38、志布志18、姶良18、徳之島17、曽於13、南大隅13、薩摩川内12、天城11、枕崎7、指宿7、大崎7、伊仙7、日置6、肝付5、出水4、南九州4、喜界4、龍郷4、西之表3、東串良3、中種子3、瀬戸内3、南さつま2、和泊2、与論2、伊佐1、いちき串木野1、大和1、錦江1、知名1、福岡1、熊本1） 1人死亡　新型コロナ・鹿児島22日発表

鹿児島県と鹿児島市は２２日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５４９人確認したと発表した。市は福祉施設に入所していた１人の死亡を発表。年代や性別、死因は遺族の意向で明らかにしていない。県内の死者は計１９０人になった。感染者の居住地は、鹿児島市２３７人、鹿屋市４８人、奄美市４４人、霧島市３８人、志布志市、姶良市１８人、徳之島町１７人、曽於市、南大隅町１３人、薩摩川内市１２人、天城町１１人、枕崎市、指宿市、大崎町、伊仙町７人、日置市６人、肝付町５人、出水市、南九州市、喜界町、龍郷町４人、西之表市、東串良町、中種子町、瀬戸内町３人、南さつま市、和泊町、与論町２人、伊佐市、いちき串木野市、大和村、錦江町、知名町１人。県外は、福岡１人、熊本１人の計２人だった。年代別でみると、１０歳未満が１０８人で最も多く、１０代９５人、３０代９４人と続いた。４０代以下が全体の８割を占めた。累計感染者は７万８５９１人。２１日時点の療養者は、前日比９２人増の５１０４人。内訳は入院１８０人（前日比２４人減）、宿泊施設入所８２０人（５人減）、自宅待機４１０４人（１２１人増）。入院のうち重症は１人、酸素投与が必要な中等症は２７人。