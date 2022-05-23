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米空軍無人機　鹿屋に7月ごろから1年間、8機配備方針　米兵150〜200人駐留　防衛省が市側に伝達

 2022/05/23 13:30
米無人機一時展開についての説明を前にあいさつする防衛省の岩本剛人政務官（中央）＝２３日、鹿屋市役所
米無人機一時展開についての説明を前にあいさつする防衛省の岩本剛人政務官（中央）＝２３日、鹿屋市役所
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　海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画で、防衛省は２３日、７月ごろから１年間、８機を配備する意向を明らかにした。整備などを担う米兵ら１５０〜２００人が駐留する。同省の岩本剛人政務官が同日、鹿屋市役所に中西茂市長らを訪ね、伝えた。
米空軍などに配備されている無人機ＭＱ９（米ジェネラル・アトミクス社のパンフレットから）
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