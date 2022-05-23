米空軍無人機　鹿屋に7月ごろから1年間、8機配備方針　米兵150〜200人駐留　防衛省が市側に伝達

海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画で、防衛省は２３日、７月ごろから１年間、８機を配備する意向を明らかにした。整備などを担う米兵ら１５０〜２００人が駐留する。同省の岩本剛人政務官が同日、鹿屋市役所に中西茂市長らを訪ね、伝えた。