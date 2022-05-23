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米空軍無人機 鹿屋に7月ごろから1年間、8機配備方針 米兵150〜200人駐留 防衛省が市側に伝達
2022/05/23 13:30
米無人機一時展開についての説明を前にあいさつする防衛省の岩本剛人政務官（中央）＝２３日、鹿屋市役所
拡大
海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画で、防衛省は２３日、７月ごろから１年間、８機を配備する意向を明らかにした。整備などを担う米兵ら１５０〜２００人が駐留する。同省の岩本剛人政務官が同日、鹿屋市役所に中西茂市長らを訪ね、伝えた。
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ニュース一覧（最新 15 件）
米空軍無人機 鹿屋に7月ごろから1年間、8機配備方針 米兵150〜200人駐留 防衛省が市側に伝達
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5月23日 07:00
都城の71人含む418人新たに確認 日南の高齢者施設でクラスター 新型コロナ・宮崎22日発表
5月23日 07:00
鹿児島U、リーグ首位の貫禄 J3対決に快勝 控え組起用でも「意識の高さ出た」 サッカー天皇杯1回戦
5月22日 22:56
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