新型コロナ　県内新たに298人感染、1人死亡　クラスター2件確認

鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの感染者２９８人を新たに確認したと発表した。県が発表したのは１９４人、市は１０４人。県はまた１人が死亡したと公表した。累計１９１人となった。県は午後６時をめどに新たなクラスター２件に関する記者説明をする。