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新型コロナ　県内新たに298人感染、1人死亡　クラスター2件確認

 2022/05/23 16:07
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　鹿児島県と鹿児島市は２３日、新型コロナウイルスの感染者２９８人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは１９４人、市は１０４人。

　県はまた１人が死亡したと公表した。累計１９１人となった。

　県は午後６時をめどに新たなクラスター２件に関する記者説明をする。
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