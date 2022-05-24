クラスター2件、マスク着用や手指消毒不十分 新たな感染は298人（鹿児島市104、鹿屋43、奄美34、霧島27、大崎8、伊仙8、指宿7、薩摩川内7、曽於7、姶良7、南大隅6、志布志5、瀬戸内5、日置4、枕崎3、東串良3、宇検3、いちき串木野2、南九州2、喜界2、和泊2、伊佐1、さつま1、湧水1、肝付1、龍郷1、与論1、神奈川1、静岡1、沖縄1） １人死亡 新型コロナ・鹿児島23日発表
2022/05/24 07:00
鹿児島県と鹿児島市は２３日、新たに新型コロナウイルスの感染者２９８人を確認したと発表した。県は指宿市の医療機関と霧島市の高齢者施設のクラスター２件を公表。県内の医療機関に入院中の８０代男性の死亡も明らかにした。死者の累計は１９１人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
指宿市の医療機関のクラスターは２１人（入院患者１３人、職員８人）が感染。入院患者のマスク着用や職員の介助時の手指消毒が不十分だった。霧島市の高齢者施設は８人（利用者６人、職員２人）でマスク着用が徹底されていなかった。
感染者の居住地は、鹿児島市１０４人、鹿屋市４３人、奄美市３４人、霧島市２７人、大崎町、伊仙町８人、指宿市、薩摩川内市、曽於市、姶良市７人、南大隅町６人、志布志市、瀬戸内町５人、日置市４人、枕崎市、東串良町、宇検村３人、いちき串木野市、南九州市、喜界町、和泊町２人、伊佐市、さつま町、湧水町、肝付町、龍郷町、与論町１人。県外は神奈川県、静岡県、沖縄県１人。
年代別では１０歳未満が最多の６１人で、１０代以下が全体の３９％を占める。
累計感染者は７万８８８９人になった。２２日時点の療養者数は前日比５２人減の５０５２人。内訳は入院１８７人（７人増）、宿泊施設入所８０５人（１５人減）、自宅待機４０６０人（４４人減）。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症２４人。
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クラスター2件、マスク着用や手指消毒不十分 新たな感染は298人（鹿児島市104、鹿屋43、奄美34、霧島27、大崎8、伊仙8、指宿7、薩摩川内7、曽於7、姶良7、南大隅6、志布志5、瀬戸内5、日置4、枕崎3、東串良3、宇検3、いちき串木野2、南九州2、喜界2、和泊2、伊佐1、さつま1、湧水1、肝付1、龍郷1、与論1、神奈川1、静岡1、沖縄1） １人死亡 新型コロナ・鹿児島23日発表5月24日 07:00
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