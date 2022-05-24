馬毛島で空母艦載機訓練実施へ、施設整備を「着実に実施する」　日米共同声明

日米首脳は２３日の共同声明で、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古移設などのほか、西之表市馬毛島について「空母艦載機陸上離着陸訓練（ＦＣＬＰ）施設の整備を着実に実施する」と明記した。馬毛島は２０１１年６月の外務・防衛担当閣僚による日米安全保障協議委員会（２プラス２）の共同文書で、ＦＣＬＰ候補地として記された。日米両政府は今年１月の２プラス２で、馬毛島が正式な整備地との認識を共有した。ＦＣＬＰは米軍厚木基地（神奈川県）で行われていたが、深刻な騒音被害を受け、１９９１年から硫黄島（東京都）で暫定実施している。艦載機部隊は厚木基地から米軍岩国基地（山口県）に移駐。米側は恒久的な訓練施設の整備を強く求めており、岩国から１４００キロ離れた硫黄島に比べ、約４００キロの好立地にある馬毛島が浮上した。自衛隊基地として整備し、米軍が共同使用する計画。