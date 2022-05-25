1人死亡、累計192人に 新たな感染は644人（鹿児島市231人、霧島88、鹿屋87、奄美57、姶良23、薩摩川内21、指宿15、南大隅12、伊仙10、徳之島9、大崎8、瀬戸内8、日置7、和泊7、枕崎6、曽於6、龍郷6、出水5、いちき串木野4、南九州4、天城4、南さつま3、喜界3、垂水2、東串良2、肝付2、中種子2、屋久島2、知名2、西之表1、志布志1、伊佐1、長島1、与論1、福岡1、宮崎1、東京１）新型コロナ・鹿児島24日発表
2022/05/25 07:00
鹿児島県と鹿児島市は２４日、新型コロナウイルスの新たな感染者６４４人と同市在住の１人の死亡を確認したと発表した。死者の県累計は１９２人になった。
一目で分かる鹿児島県の感染者推移
新規感染者の居住地は、鹿児島市２３１人、霧島市８８人、鹿屋市８７人、奄美市５７人、姶良市２３人、薩摩川内市２１人、指宿市１５人、南大隅町１２人、伊仙町１０人、徳之島町９人、大崎町、瀬戸内町８人、日置市、和泊町７人、枕崎市、曽於市、龍郷町６人、出水市５人、いちき串木野市、南九州市、天城町４人、南さつま市、喜界町３人、垂水市、東串良町、肝付町、中種子町、屋久島町、知名町２人、西之表市、志布志市、伊佐市、長島町、与論町１人。県外は福岡県、宮崎県、東京都１人。
年代別は１０歳未満１２０人、１０代１１９人、４０代９４人と続く。
累計感染者数は７万９５３３人になった。２３日時点の療養者数は前日比２８０人減の４７７２人。内訳は入院１８７人（前日比増減なし）、宿泊施設入所７３８人（６７人減）、自宅待機３８４７人（２１３人減）。入院のうち、酸素投与が必要な中等症は２４人。
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1人死亡、累計192人に 新たな感染は644人（鹿児島市231人、霧島88、鹿屋87、奄美57、姶良23、薩摩川内21、指宿15、南大隅12、伊仙10、徳之島9、大崎8、瀬戸内8、日置7、和泊7、枕崎6、曽於6、龍郷6、出水5、いちき串木野4、南九州4、天城4、南さつま3、喜界3、垂水2、東串良2、肝付2、中種子2、屋久島2、知名2、西之表1、志布志1、伊佐1、長島1、与論1、福岡1、宮崎1、東京１）新型コロナ・鹿児島24日発表5月25日 07:00
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