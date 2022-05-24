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用水路に転落、1.3キロ流されたか　59歳男性死亡　上流に傾いた無人の軽トラ　曽於市財部

 2022/05/24 21:31
軽トラックが斜めになって倒れていた用水路の土手付近＝曽於市財部町下財部
軽トラックが斜めになって倒れていた用水路の土手付近＝曽於市財部町下財部
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　２４日午前１０時２５分ごろ、曽於市財部町下財部の市道脇の用水路で、同町北俣、畜産業の男性（５９）が倒れているのを捜索していた消防隊員が発見した。男性は搬送先の病院で死亡した。

　曽於署などによると、現場から約１．３キロ上流で無人の軽トラックが用水路側に運転席を傾けた状態で止まっており、近隣住民が１１０番した。

　署は軽トラに乗っていた男性が用水路に転落後、流された可能性があるとみて調べている。用水路は幅約１１０センチ、深さ約８０センチ。軽トラック発見時、水量は４０センチほどあったという。
用水路は幅約１１０センチ、深さ約８０センチ。軽トラック発見時、水量は４０センチほどあったという
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