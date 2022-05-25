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口永良部島の噴火警戒レベル、1に引き下げ
2022/05/25 11:21
噴煙を上げる諏訪之瀬島の御岳（資料写真）
拡大
鹿児島地方気象台は２５日、屋久島町の口永良部島の噴火警戒レベルを２（火口周辺規制）から１（活火山であることに留意）に引き下げた。「火山活動は低下しており、新岳火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生する可能性が低くなった」としている。
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