新型コロナ　鹿児島県内で新たに582人感染　1人死亡

鹿児島市231人、霧島88人、鹿屋87人など計644人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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1人死亡、累計192人に 新たな感染は644人（鹿児島市231人、霧島88、鹿屋87、奄美57、姶良23、薩摩川内21、指宿15、南大隅12、伊仙10、徳之島9、大崎8、瀬戸内8、日置7、和泊7、枕崎6、曽於6、龍郷6、出水5、いちき串木野4、南九州4、天城4、南さつま3、喜界3、垂水2、東串良2、肝付2、中種子2、屋久島2、知名2、西之表1、志布志1、伊佐1、長島1、与論1、福岡1、宮崎1、東京１）新型コロナ・鹿児島24日発表