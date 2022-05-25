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新型コロナ　鹿児島県内で新たに582人感染　1人死亡

 2022/05/25 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は２５日、新型コロナウイルスの感染者５８２人を新たに確認したと発表した。


　県が発表したのは３６７人、市は２１５人。県累計で８万人を超え、８万１１５人。

　県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計１９３人となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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