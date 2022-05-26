霧島の高齢者施設でクラスター、12人感染　新型コロナ・鹿児島

夜遅く鳴った電話「経口補水液の作り方を教えて」 三島村・黒島の看護師は、住民から必要とされていると実感した…「忘れられない看護エピソード」最優秀賞 アニメも公開

暑くて体育館締め切り空調オン…180人超のイベントクラスターはこうして起きた スポーツ大会盛んな時季、専門家「競技中以外でも注意を」 新型コロナ・鹿児島

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

10．

鹿児島市で新たに291人、鹿屋79人、霧島66人など計726人感染 新型コロナ・市町村別詳細