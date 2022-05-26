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霧島の高齢者施設でクラスター、12人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/05/26 18:10
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　鹿児島県は２６日、霧島市の高齢者施設で、新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は１２人で、職員４人、利用者８人。

　県内のクラスターは累計１８２件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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