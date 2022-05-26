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新型コロナウイルス
霧島の高齢者施設でクラスター、12人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/05/26 18:10
拡大
鹿児島県は２６日、霧島市の高齢者施設で、新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
感染者は１２人で、職員４人、利用者８人。
県内のクラスターは累計１８２件となった。
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