入浴介助時のマスクが不十分、霧島の高齢者施設でクラスター　新たな感染は552人　1人死亡（鹿児島市227、霧島73、奄美46、鹿屋38、姶良23、伊仙17、薩摩川内15、瀬戸内13、日置8、南大隅8、指宿7、志布志7、曽於6、龍郷5、出水4、南さつま4、肝付4、天城4、和泊4、大和3、喜界3、知名3、枕崎2、垂水2、南九州2、さつま2、湧水2、錦江2、屋久島2、徳之島2、与論2、西之表1、いちき串木野1、伊佐1、長島1、大崎1、中種子1、沖縄3、広島1、福岡1、長崎1）新型コロナ・鹿児島26日発表

鹿児島県と鹿児島市は２６日、新たに５５２人の新型コロナウイルス感染者の確認を発表した。霧島市の高齢者施設のクラスターと１人の死亡も明らかにした。クラスターの感染者は入所者８人と職員４人の１２人。入浴介助時のマスク着用が不十分だった。亡くなったのは鹿児島市在住者で、救急搬送先の検査で感染が判明した。死者は累計１９４人になった。新規感染者の居住地は、鹿児島市２２７人、霧島市７３人、奄美市４６人、鹿屋市３８人、姶良市２３人、伊仙町１７人、薩摩川内市１５人、瀬戸内町１３人、日置市、南大隅町８人、指宿市、志布志市７人、曽於市６人、龍郷町５人、出水市、南さつま市、肝付町、天城町、和泊町４人、大和村、喜界町、知名町３人、枕崎市、垂水市、南九州市、さつま町、湧水町、錦江町、屋久島町、徳之島町、与論町２人、西之表市、いちき串木野市、伊佐市、長島町、大崎町、中種子町１人。県外は沖縄県３人、広島県、福岡県、長崎県１人。年代別でみると１０歳未満が１１９人で最も多く、４０代９４人、１０代８４人と続いた。療養解除後に再び感染する再陽性者２人（計２０例）も確認された。累計感染者は８万６６７人になった。２５日時点の療養者数は前日比２３人減の４６６５人。内訳は入院１８６人（前日比８人増）、宿泊施設入所６７５人（１０人減）、自宅待機３８０４人（２１人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は２８人だった。