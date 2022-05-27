誰かの仕業？ 地下通路入り口のガラス、高さ3.5メートル×幅2.3メートルがひび割れ　鹿児島中央駅前

鹿児島市の鹿児島中央駅東口にある地下通路入り口のガラスパネルが２５日、ひび割れ、一時通行止めとなった。人的被害はなかった。市は２６日、二次被害が起こらないよう囲いを設置、何らかの外的要因があるとみて原因を調べている。市道路管理課によると、ひび割れたのは高さ３．５メートル、幅２．３メートル、厚さ２センチのガラスパネル。高さ約２．５メートルの所に何かが当たったような跡があった。２５日午後８時半ごろ、通行人が「ガラスが割れている」と警察に通報。市は２６日午前６時まで通行止めとした。同日、警察に被害届を提出した。