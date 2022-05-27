新たにクラスター3件　指宿の会食、薩摩川内の児童施設と医療機関　計22人感染　新型コロナ・鹿児島

２．

入浴介助時のマスクが不十分、霧島の高齢者施設でクラスター 新たな感染は552人 1人死亡（鹿児島市227、霧島73、奄美46、鹿屋38、姶良23、伊仙17、薩摩川内15、瀬戸内13、日置8、南大隅8、指宿7、志布志7、曽於6、龍郷5、出水4、南さつま4、肝付4、天城4、和泊4、大和3、喜界3、知名3、枕崎2、垂水2、南九州2、さつま2、湧水2、錦江2、屋久島2、徳之島2、与論2、西之表1、いちき串木野1、伊佐1、長島1、大崎1、中種子1、沖縄3、広島1、福岡1、長崎1）新型コロナ・鹿児島26日発表