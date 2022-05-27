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新たにクラスター3件　指宿の会食、薩摩川内の児童施設と医療機関　計22人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/05/27 18:45
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　鹿児島県は２７日、指宿市の会食、薩摩川内市の児童施設と医療機関で、新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　指宿市の会食は参加者８人、薩摩川内市の児童施設は職員３人と利用者５人、医療機関は職員２人と患者４人の感染が確認された。

　県内のクラスターは累計１８５件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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