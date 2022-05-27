鹿児島市で新たに199人、霧島84人、奄美59人など計550人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新型コロナウイルスの感染者５５０人を新たに確認したと発表した。累計は８万１２１７人。居住地別では、鹿児島市１９９人、霧島市８４人、奄美市５９人、鹿屋市４５人、伊仙町２３人、薩摩川内市２２人、姶良市１７人、指宿市１６人、南大隅町１１人、日置市、徳之島町７人、志布志市、南九州市、大和村、瀬戸内町、天城町５人、龍郷町４人、出水市、曽於市、大崎町、和泊町３人、枕崎市、西之表市、伊佐市、東串良町、肝付町、知名町、与論町２人、垂水市、さつま町、湧水町、中種子町、喜界町１人。