指宿の第三者認証店で会食クラスター　参加者に喉の痛み、マスク着用徹底されず　新たな感染は550人（鹿児島市199、霧島84、奄美59、鹿屋45、伊仙23、薩摩川内22、姶良17、指宿16、南大隅11、日置7、徳之島7、志布志5、南九州5、大和5、瀬戸内5、天城5、龍郷4、出水3、曽於3、大崎3、和泊3、枕崎2、西之表2、伊佐2、東串良2、肝付2、知名2、与論2、垂水1、さつま1、湧水1、中種子1、喜界1）新型コロナ・鹿児島27日発表

鹿児島県と鹿児島市は２７日、新たに新型コロナウイルスの感染者５５０人を確認したと発表した。前週の同じ曜日を４日連続で下回った。県は指宿市の会食、薩摩川内市の児童施設と医療機関でクラスターが発生したと明らかにした。指宿市のクラスターは会食参加者８人。５月下旬、県の第三者認証を受けた飲食店で会食があり、１０人以上が参加した。会食時のマスク着用が徹底されず、喉の痛みがある参加者がいた。県は同日付で飲食店の認証の効力を一時停止した。薩摩川内市の児童施設は８人（職員３人、児童５人）が感染。医療機関は６人（職員２人、入院患者４人）で、職員に微熱の症状があったが出勤していた。新規感染者の居住地は鹿児島市が３６％の１９９人。他は、霧島市８４人、奄美市５９人、鹿屋市４５人、伊仙町２３人、薩摩川内市２２人、姶良市１７人、指宿市１６人、南大隅町１１人、日置市、徳之島町７人、志布志市、南九州市、大和村、瀬戸内町、天城町５人、龍郷町４人、出水市、曽於市、大崎町、和泊町３人、枕崎市、西之表市、伊佐市、東串良町、肝付町、知名町、与論町２人、垂水市、さつま町、湧水町、中種子町、喜界町１人。年代別では１０歳未満の１０８人が最も多かった。直近１週間の変異株スクリーニング検査では、オミクロン株の派生型「ＢＡ・２」疑いが前週比２．１ポイント増の９７．４％だった。累計感染者は８万１２１７人となった。２６日時点の療養者数は前日比１４５人減の４５２０人。内訳は入院１８９人（３人増）、宿泊施設入所６４５人（３０人減）、自宅待機３６８６人（１１８人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症が２７人。