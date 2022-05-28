新型コロナ　鹿児島県内で新たに446人感染、3人死亡

８．

指宿の第三者認証店で会食クラスター 参加者に喉の痛み、マスク着用徹底されず 新たな感染は550人（鹿児島市199、霧島84、奄美59、鹿屋45、伊仙23、薩摩川内22、姶良17、指宿16、南大隅11、日置7、徳之島7、志布志5、南九州5、大和5、瀬戸内5、天城5、龍郷4、出水3、曽於3、大崎3、和泊3、枕崎2、西之表2、伊佐2、東串良2、肝付2、知名2、与論2、垂水1、さつま1、湧水1、中種子1、喜界1）新型コロナ・鹿児島27日発表