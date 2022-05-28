南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
5
月
28
日 土曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに446人感染、3人死亡
2022/05/28 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２８日、新型コロナウイルスの感染者４４６人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは２８６人、市発表分は１６０人。
県は３人が死亡したと公表した。死者は累計１９７人となった。
新型コロナまとめサイトはこちら
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに446人感染、3人死亡
5月28日 16:05
観光名所で斬新アイデア浮かぶ？ 知覧平和公園にテレワーク施設「PACBO」 鹿児島
5月28日 15:45
交番勤務中に落とし物の4万円横領 元巡査長に有罪 5年前にも窃盗で罰金刑
5月28日 15:00
おれんじ鉄道 鹿児島の7駅が100周年 2022年度、記念事業3回実施へ 21年度の利用者93万人、コロナ前に戻らず
5月28日 13:30
鹿児島の朝採れ野菜やフルーツ、夕方には大阪駅の売り場に 新幹線で貨客混載 ＪＲ九州が初のマルシェ
5月28日 12:30
コミ協運営の「なんでも相談所」が公民館に開設 鹿児島市・武岡
5月28日 12:30
馬毛島基地計画 種子島漁協、葉山港の海底工事に賛成多数か 組合員投票で関係者証言 6月からトコブシ漁解禁
5月28日 11:50
物価高の影響が学校に…給食費値上げの動き広がる 牛を豚、モモをムネ…安い食材への切り替えも
5月28日 11:20
彫金家・帖佐美行氏の作品を鹿児島市に寄贈 稲盛財団
5月28日 11:00
素潜り漁中に溺れたか 水深20メートルの海底に男性、死亡
5月28日 10:10
劇団の出前授業で鹿児島弁学ぶ 鹿児島市・坂元小
5月28日 10:00
未明の火災 全焼の住家から2人の遺体 80代夫婦と連絡取れず 志布志
5月28日 09:52
これは何？…海面から突き出た謎の物体 鉄製、直径30センチ 種子島沖、航行に注意
5月28日 09:39
海自鹿屋基地に米軍無人機を展開へ 防衛省が町内会長らに計画説明 参加者「具体的な話なかった」
5月28日 09:00
「万滝」目指し往復9キロのハイキング 垂水市・水之上小
5月28日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲