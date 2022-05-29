県内3人死亡、累計197人に　新たな感染者は446人（鹿児島市160、霧島66、奄美42、鹿屋27、伊仙21、薩摩川内14、姶良13、日置10、指宿9、徳之島8、出水6、曽於6、南大隅6、志布志5、南さつま4、瀬戸内4、龍郷4、天城4、西之表3、南九州3、伊佐3、大和3、枕崎2、いちき串木野2、大崎2、錦江2、和泊2、知名2、阿久根1、垂水1、さつま1、湧水1、東串良1、肝付1、屋久島1、喜界1、与論1、福岡1、沖縄1、東京1、埼玉1）　新型コロナ・鹿児島28日発表

鹿児島県と鹿児島市は２８日、新たに４４６人の新型コロナウイルス感染者の確認を発表した。３人の死亡も明らかにした。亡くなった人のうち１人は鹿児島市在住で、県内医療機関に入院中だった。ほかの２人はそれぞれ県内の医療機関と施設に入っていた。死者は累計１９７人。新規感染者の居住地は、鹿児島市１６０人、霧島市６６人、奄美市４２人、鹿屋市２７人、伊仙町２１人、薩摩川内市１４人、姶良市１３人、日置市１０人、指宿市９人、徳之島町８人、出水市、曽於市、南大隅町６人、志布志市５人、南さつま市、瀬戸内町、龍郷町、天城町４人、西之表市、南九州市、伊佐市、大和村３人、枕崎市、いちき串木野市、大崎町、錦江町、和泊町、知名町２人、阿久根市、垂水市、さつま町、湧水町、東串良町、肝付町、屋久島町、喜界町、与論町１人、県外は福岡県、沖縄県、東京都、埼玉県１人だった。年代別でみると１０代が８３人で最も多く、１０歳未満７６人、３０代６０人と続いた。累計感染者は８万１６６３人。２７日時点の療養者数は前日比１６０人減の４３６０人。内訳は入院１８６人（前日比３人減）、宿泊施設入所６２７人（１８人減）、自宅待機３５４７人（１３９人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は３１人。