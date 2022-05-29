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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに420人感染確認、1人死亡
2022/05/29 16:07
拡大
鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者４２０人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは２３１人、市発表分は１８９人。
県は１人が死亡したと公表した。死者は累計１９８人となった。
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