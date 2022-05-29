TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに420人感染確認、1人死亡

 2022/05/29 16:07
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は２９日、新型コロナウイルスの感染者４２０人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは２３１人、市発表分は１８９人。

　県は１人が死亡したと公表した。死者は累計１９８人となった。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ