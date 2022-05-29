新型コロナ　鹿児島県内で新たに420人感染確認、1人死亡

鹿児島市で新たに160人、霧島66人、奄美42人など計446人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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県内3人死亡、累計197人に 新たな感染者は446人（鹿児島市160、霧島66、奄美42、鹿屋27、伊仙21、薩摩川内14、姶良13、日置10、指宿9、徳之島8、出水6、曽於6、南大隅6、志布志5、南さつま4、瀬戸内4、龍郷4、天城4、西之表3、南九州3、伊佐3、大和3、枕崎2、いちき串木野2、大崎2、錦江2、和泊2、知名2、阿久根1、垂水1、さつま1、湧水1、東串良1、肝付1、屋久島1、喜界1、与論1、福岡1、沖縄1、東京1、埼玉1） 新型コロナ・鹿児島28日発表