新型コロナ　鹿児島県内で新たに219人感染

倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

成人式の日「迎えに来ました」…天国の息子を連れていってくれた親友たち 未来担う若者へ祈る夫妻 「出会い大切に」

10．

過去2番目に多い928人新たに感染 鹿児島市406人、鹿屋70人、霧島54人など 新型コロナ・市町村別詳細