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新型コロナウイルス
鹿児島市で新たに96人、霧島28人、奄美17人など計219人感染 新型コロナ・市町村別詳細
2022/05/30 18:51
一目で分かる鹿児島県の感染者推移
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者２１９人を新たに確認したと発表した。
居住地別は鹿児島市９６人、霧島市２８人、奄美市１７人、鹿屋市１４人、薩摩川内市９人、姶良市、垂水市７人、南さつま市、大崎町、伊仙町４人、志布志市、徳之島町３人、日置市、曽於市、伊佐市、龍郷町、大和村２人、指宿市、南九州市、出水市、阿久根市、いちき串木野市、肝付町、湧水町、錦江町、中種子町、瀬戸内町、天城町１人。県外は北海道、宮崎１人だった。
累計感染者は８万２３０２人になった。
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