鹿児島市で新たに96人、霧島28人、奄美17人など計219人感染　新型コロナ・市町村別詳細

一目で分かる鹿児島県の感染者推移 拡大

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新型コロナウイルスの感染者２１９人を新たに確認したと発表した。居住地別は鹿児島市９６人、霧島市２８人、奄美市１７人、鹿屋市１４人、薩摩川内市９人、姶良市、垂水市７人、南さつま市、大崎町、伊仙町４人、志布志市、徳之島町３人、日置市、曽於市、伊佐市、龍郷町、大和村２人、指宿市、南九州市、出水市、阿久根市、いちき串木野市、肝付町、湧水町、錦江町、中種子町、瀬戸内町、天城町１人。県外は北海道、宮崎１人だった。累計感染者は８万２３０２人になった。