直近1週間の感染者数、前週の0・74倍　7日連続前週下回る　新たに219人感染（鹿児島市96人、霧島28、奄美17、鹿屋14、薩摩川内9、姶良7、垂水7、南さつま4、大崎4、伊仙4、志布志3、徳之島3、日置2、曽於2、伊佐2、龍郷2、大和2、指宿1、南九州1、出水1、阿久根1、いちき串木野1、肝付1、湧水1、錦江1、中種子1、瀬戸内1、天城1、北海道1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島30日発表

一目で分かる鹿児島県の感染者推移 拡大

鹿児島県と鹿児島市は３０日、新たに２１９人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日を１週間続けて下回った。直近１週間の感染者数（３４１３人）は前週（４６１０人）の０．７４倍で、減少傾向が続く。新規感染者の居住地は鹿児島市９６人、霧島市２８人、奄美市１７人、鹿屋市１４人、薩摩川内市９人、姶良市、垂水市７人、南さつま市、大崎町、伊仙町４人、志布志市、徳之島町３人、日置市、曽於市、伊佐市、龍郷町、大和村２人、指宿市、南九州市、出水市、阿久根市、いちき串木野市、肝付町、湧水町、錦江町、中種子町、瀬戸内町、天城町１人。県外は北海道、宮崎１人だった。年代別でみると、１０歳未満が４４人で最も多く、１０代と３０代が各４２人、４０代４１人と続いた。累計感染者は８万２３０２人になった。２９日時点の療養者は前日比３９２人減の３８９５人。内訳は入院１９０人（前日比４人増）、宿泊施設入所５８０人（２２人減）、自宅待機３１２５人（３７４人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は３７人。