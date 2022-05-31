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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに502人感染、1人死亡
2022/05/31 16:06
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３１日、新たに新型コロナウイルスの感染者５０２人と１人の死亡を確認したと発表した。
県が発表した感染者は３３５人、市は１６７人。
死者の県累計は１９９人になった。
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