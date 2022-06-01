8日連続で前週下回る　新たに502人感染（鹿児島市166人、霧島91、鹿屋39、奄美31、薩摩川内26、姶良20、徳之島19、伊仙17、曽於9、出水8、伊佐7、垂水6、天城6、阿久根4、指宿4、西之表4、志布志4、錦江4、いちき串木野3、さつま3、大和3、和泊3、日置2、南さつま2、大崎2、南大隅2、肝付2、瀬戸内2、龍郷2、喜界2、枕崎1、南九州1、長島1、湧水1、知名1、宮崎2、山梨1、大阪1）新型コロナ・鹿児島31日発表

一目で分かる鹿児島県の５月の感染者推移 拡大

鹿児島県と鹿児島市は３１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに５０２人確認したと発表した。前週の同じ曜日を８日連続で下回った。また、市は１人の死亡を公表。コロナに感染後、県内の医療機関に入院していたという。県内の新規感染者の居住地は居住地別では鹿児島市１６６人、霧島市９１人、鹿屋市３９人、奄美市３１人、薩摩川内市２６人、姶良市２０人、徳之島町１９人、伊仙町１７人、曽於市９人、出水市８人、伊佐市７人、垂水市、天城町６人、阿久根市、指宿市、西之表市、志布志市、錦江町４人、いちき串木野市、さつま町、大和村、和泊町３人、日置市、南さつま市、大崎町、南大隅町、肝付町、瀬戸内町、龍郷町、喜界町２人、枕崎市、南九州市、長島町、湧水町、知名町１人、県外では宮崎県２人、山梨県、大阪府１人。年代別は１０代が９６人と最も多く、１０歳未満９４人、３０代８６人と続いた。累計感染者は８万２８０４人になった。３０日時点の療養者数は前日比３１７人減の３５７８人。内訳は入院１７５人（前日比１５人減）、宿泊施設入所５５８人（２２人減）、自宅待機２８４５人（２８０人減）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は３７人。