新型コロナ　鹿児島県内で新たに498人感染、クラスター4件確認

鹿児島市で新たに166人、霧島91人、鹿屋39人など計502人感染 新型コロナ・市町村別詳細

捨て犬・猫の防止につながるか…識別用マイクロチップ、6月から装着が義務化 一般家庭は努力義務、注射が「かわいそう」と関心薄く

新型コロナ 鹿児島県内で新たに502人感染、1人死亡

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8日連続で前週下回る 新たに502人感染（鹿児島市166人、霧島91、鹿屋39、奄美31、薩摩川内26、姶良20、徳之島19、伊仙17、曽於9、出水8、伊佐7、垂水6、天城6、阿久根4、指宿4、西之表4、志布志4、錦江4、いちき串木野3、さつま3、大和3、和泊3、日置2、南さつま2、大崎2、南大隅2、肝付2、瀬戸内2、龍郷2、喜界2、枕崎1、南九州1、長島1、湧水1、知名1、宮崎2、山梨1、大阪1）新型コロナ・鹿児島31日発表