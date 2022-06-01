霧島市の学校で59人のクラスター　ほかにも3件確認　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は１日、霧島市と出水市の学校、霧島市の医療機関、和泊町の会食で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。霧島市の学校は、生徒５６人、教職員３人。出水市の学校は、生徒１４人、教職員１人。霧島市の医療機関は患者５人、職員３人。和泊町の会食は、参加者６人。県内のクラスターは累計１８９件となった。