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霧島市の学校で59人のクラスター　ほかにも3件確認　新型コロナ・鹿児島

 2022/06/01 18:39
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　鹿児島県は１日、霧島市と出水市の学校、霧島市の医療機関、和泊町の会食で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　霧島市の学校は、生徒５６人、教職員３人。

　出水市の学校は、生徒１４人、教職員１人。

　霧島市の医療機関は患者５人、職員３人。

　和泊町の会食は、参加者６人。

　県内のクラスターは累計１８９件となった。
　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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