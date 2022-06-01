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新型コロナウイルス
鹿児島市で新たに191人、霧島86人、奄美28人など計498人感染 新型コロナ・市町村別詳細
2022/06/01 19:44
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１日、新型コロナウイルスの感染者４９８人を新たに確認したと発表した。
居住地別では鹿児島市１９１人、霧島市８６人、奄美市２８人、鹿屋市２５人、伊仙町２１人、徳之島町２０人、姶良市１９人、薩摩川内市１８人、出水市、指宿市７人、日置市、伊佐市、瀬戸内町６人、垂水市、志布志市、肝付町５人、西之表市、曽於市、南九州市、天城町、和泊町４人、いちき串木野市、湧水町、龍郷町３人、南さつま市、長島町、大崎町、錦江町２人、枕崎市、さつま町、南大隅町、大和村、知名町１人。県外は宮崎県１人。
鹿児島県の累計は８万３３０２人となった。
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