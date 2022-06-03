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夏のかごしま錦江湾サマーナイト花火 3年ぶり開催へ　8月20日、20回大会

 2022/06/03 12:04
鹿児島湾と夜空を華やかに彩る二尺玉＝２０１９年８月２４日、鹿児島市本港新町
鹿児島湾と夜空を華やかに彩る二尺玉＝２０１９年８月２４日、鹿児島市本港新町
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　かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会の実行委員会は３日、鹿児島市役所で会合を開き、８月２０日の開催を決めた。新型コロナウイルスの影響で、ここ２年は冬、秋に花火を打ち上げており夏開催は３年ぶり。２０回記念大会として、約１万５０００発の花火を打ち上げる。
夜空を鮮やかに彩る大花火＝2２０１７年８月１９日、鹿児島市新照院町
旧ドルフィンポートから花火を見る観客＝２０１９年８月２４日、鹿児島市本港新町
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