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夏のかごしま錦江湾サマーナイト花火 3年ぶり開催へ 8月20日、20回大会
2022/06/03 12:04
鹿児島湾と夜空を華やかに彩る二尺玉＝２０１９年８月２４日、鹿児島市本港新町
拡大
かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会の実行委員会は３日、鹿児島市役所で会合を開き、８月２０日の開催を決めた。新型コロナウイルスの影響で、ここ２年は冬、秋に花火を打ち上げており夏開催は３年ぶり。２０回記念大会として、約１万５０００発の花火を打ち上げる。
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夏のかごしま錦江湾サマーナイト花火 3年ぶり開催へ 8月20日、20回大会
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4～5月の死者29人中28人に基礎疾患、86％が70代以上 新型コロナ・鹿児島
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桜島の8小中学校統合へ 整備検討委が基本構想案を承認
6月3日 07:30
西之表の児童施設と日置の介護事業所でクラスター、利用者に風邪症状やマスク着用不十分 新た感染は442人（鹿児島市163、霧島63、鹿屋42、奄美40、伊仙16、薩摩川内13、曽於13、徳之島11、指宿9、日置7、西之表6、伊佐6、志布志5、和泊5、出水4、垂水4、いちき串木野4、肝付4、瀬戸内4、天城4、阿久根3、南九州市3、大和3、南大隅2、喜界2、南さつま1、湧水1、錦江1、屋久島1、佐賀1、福岡1）新型コロナ・鹿児島2日発表
6月3日 07:00
都城の62人含む288人新たに感染 クラスターは2件 新型コロナ・宮崎2日発表
6月3日 07:00
持続可能な野菜作り目指し、生産者ら決意 鹿児島市で振興大会
6月2日 22:30
知名・和泊を離島の脱炭素モデル先行地域に 国が認証授与
6月2日 21:30
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