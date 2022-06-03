新型コロナ　県内新たに424人感染確認、死者累計200人に

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鹿児島市で新たに163人、霧島63人、鹿屋42人など計442人感染 新型コロナ・鹿児島

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定員40人に新入生2人の学科も…生徒減続く高校、ふるさと納税で支援 100万円目標に寄付募る 国家試験、奉仕活動の費用に 鹿児島・日置市

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今年既に3人死亡…全国から釣り人が訪れる鹿児島の人気エリアで事故相次ぐ 共通する状況とは

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探していた恩人は、照れくさそうに「放っておけなかった」…満員電車で嘔吐された女子高生、助けてくれた大学生と念願の再会

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全財産9000万円預け、返ってきたのは「利息」70万円だけ 70代女性「何度も死のうと…」 ＪＲ役員の名刺に疑う余地なく 返済求めると「天下のJRですよ」

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芋焼酎よ、お前もか…鹿児島のメーカー18社が値上げ発表 10～20％ 原料不足、資材高騰も背景に

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田舎の集落に移住してきたモデルは、本場インドで修業したヨガインストラクターだった…月2回の教室はお年寄りたちで大盛況

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに442人感染、クラスター2件確認

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西之表の児童施設と日置の介護事業所でクラスター、利用者に風邪症状やマスク着用不十分 新た感染は442人（鹿児島市163、霧島63、鹿屋42、奄美40、伊仙16、薩摩川内13、曽於13、徳之島11、指宿9、日置7、西之表6、伊佐6、志布志5、和泊5、出水4、垂水4、いちき串木野4、肝付4、瀬戸内4、天城4、阿久根3、南九州市3、大和3、南大隅2、喜界2、南さつま1、湧水1、錦江1、屋久島1、佐賀1、福岡1）新型コロナ・鹿児島2日発表

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霧島市の学校で59人のクラスター ほかにも3件確認 新型コロナ・鹿児島