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新型コロナウイルス
新型コロナ 県内新たに424人感染確認、死者累計200人に
2022/06/03 16:05
拡大
鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者４２４人を新たに確認したと発表した。県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計２００人となった。
県が発表した感染者は２９１人、市は１３３人。
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