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新型コロナ　県内新たに424人感染確認、死者累計200人に

 2022/06/03 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は３日、新型コロナウイルスの感染者４２４人を新たに確認したと発表した。県はまた１人が死亡したと公表した。死者は累計２００人となった。

　県が発表した感染者は２９１人、市は１３３人。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移
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