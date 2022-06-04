オミクロン派生「BA･2」疑い、直近1週間で97.9％　新たな感染者は424人（鹿児島市136、霧島48、鹿屋43人、奄美30、曽於14、徳之島14、伊仙14、薩摩川内13、姶良12、指宿8、伊佐8、出水7、垂水6、いちき串木野6、天城6、喜界5、日置4、志布志4、湧水4、大和4、枕崎3、西之表3、南九州3、大崎3、肝付3、瀬戸内3、龍郷3、和泊3、知名3、南さつま2、南大隅2、屋久島2、阿久根1、東串良1、福岡3）　1人死亡、累計200人に　新型コロナ・鹿児島3日発表

鹿児島県と鹿児島市は３日、新たに４２４人の新型コロナウイルスの感染者を確認したと発表した。前週の同じ曜日を下回るのは１１日連続。また、市は１人の死亡を公表。県内の死者は累計２００人となった。亡くなった人は鹿児島市在住で新型コロナウイルスに感染後、医療機関に入院していた。新規感染者の居住地は、鹿児島市１３６人、霧島市４８人、鹿屋市４３人、奄美市３０人、曽於市、徳之島町、伊仙町１４人、薩摩川内市１３人、姶良市１２人、指宿市、伊佐市８人、出水市７人、垂水市、いちき串木野市、天城町６人、喜界町５人、日置市、志布志市、湧水町、大和村４人、枕崎市、西之表市、南九州市、大崎町、肝付町、瀬戸内町、龍郷町、和泊町、知名町３人、南さつま市、南大隅町、屋久島町２人、阿久根市、東串良町１人。県外は福岡県３人だった。年代別は４０代の８０人が最多で、１０歳未満の６９人、３０代の６６人と続いた。直近１週間の変異株スクリーニング検査では、オミクロン株の派生型「ＢＡ・２」疑いが９７．９％を占めた。累計感染者は８万４１６８人となった。２日時点の療養者数は前日比１１１人減の３４５８人。内訳は入院１８０人（１２人減）、宿泊施設入所５２１人（３人増）、自宅待機２７５７人（１０２人減）。入院のうち重症２人、酸素投与が必要な中等症２６人。