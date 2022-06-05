12日連続で前週下回る　県内で新たに406人感染（鹿児島市144、鹿屋48、霧島38、奄美27、徳之島22、薩摩川内11、伊仙11、日置10、姶良9、曽於8、出水7、錦江6、知名6、西之表5、伊佐5、龍郷5、指宿4、いちき串木野4、長島4、枕崎3、南大隅3、瀬戸内3、垂水2、志布志2、南九州2、喜界2、天城2、和泊2、阿久根1、南さつま1、さつま1、大崎1、東串良1、宮崎2、福岡2、佐賀1、神奈川1）　新型コロナ・鹿児島4日発表

鹿児島県と鹿児島市は４日、新型コロナウイルスの感染者を新たに４０６人確認したと発表した。前週の同じ曜日を１２日連続で下回った。新規感染者の居住地は、鹿児島市１４４人、鹿屋市４８人、霧島市３８人、奄美市２７人、徳之島町２２人、薩摩川内市、伊仙町１１人、日置市１０人、姶良市９人、曽於市８人、出水市７人、錦江町、知名町６人、西之表市、伊佐市、龍郷町５人、指宿市、いちき串木野市、長島町４人、枕崎市、南大隅町、瀬戸内町３人、垂水市、志布志市、南九州市、喜界町、天城町、和泊町２人、阿久根市、南さつま市、さつま町、大崎町、東串良町１人。県外は宮崎県、福岡県２人、佐賀県、神奈川県１人だった。年代別では１０歳未満が７７人と最も多く、１０代７１人、３０代６８人と続いた。県内の累計感染者は８万４５７４人。３日時点の療養者数は前日比１５２人減の３３０６人。内訳は入院１６３人（前日比１７人減）、宿泊施設入所５０９人（１２人減）、自宅待機２６３４人（１２３人減）。入院のうち重症は２人、酸素投与の必要な中等症は２１人。