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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに318人感染
2022/06/05 16:06
拡大
鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者３１８人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは１８４人、市発表分は１３４人。
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