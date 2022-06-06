13日連続で前週下回る　新たな感染は318人（鹿児島市136人、鹿屋35、霧島19、奄美16、徳之島14、伊仙13、姶良12、いちき串木野10、和泊8、指宿7、大崎7、日置5、曽於5、伊佐4、湧水4、喜界3、天城3、枕崎2、垂水2、志布志2、知名2、南さつま1、南九州1、さつま1、錦江1、南大隅1、肝付1、龍郷1、与論1、佐賀1）新型コロナ・鹿児島5日発表

鹿児島県の感染者推移 拡大

鹿児島県と鹿児島市は５日、新型コロナウイルスの感染者を新たに３１８人確認したと発表した。前週の同じ曜日を１３日連続で下回った。新規感染者の居住地は、鹿児島市１３６人、鹿屋市３５人、霧島市１９人、奄美市１６人、徳之島町１４人、伊仙町１３人、姶良市１２人、いちき串木野市１０人、和泊町８人、指宿市、大崎町７人、日置市、曽於市５人、伊佐市、湧水町４人、喜界町、天城町３人、枕崎市、垂水市、志布志市、知名町２人。南さつま市、南九州市、さつま町、錦江町、南大隅町、肝付町、龍郷町、与論町１人。県外は佐賀県１人。年代別では１０歳未満が８５人と最も多く、４０代４５人、３０代４３人と続いた。県内の累計感染者は８万４８９２人。４日時点の療養者数は前日比８８人減の３２１８人。内訳は入院１６０人（前日比３人減）、宿泊施設入所４７８人（３１人減）、自宅待機２５８０人（５４人減）。入院のうち重症は２人、酸素投与の必要な中等症は１７人。