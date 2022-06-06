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10周年ごとに母校に備品贈呈、今年で8回目　鹿児島玉龍同窓会に市が感謝状

 2022/06/06 13:05
下鶴隆央市長から感謝状を受ける重久善一会長（右）＝６日、鹿児島市役所
下鶴隆央市長から感謝状を受ける重久善一会長（右）＝６日、鹿児島市役所
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　鹿児島市は６日、鹿児島玉龍高校に教育備品を贈った鹿児島玉龍同窓会（重久善一会長）に感謝状を贈った。鹿児島市役所で贈呈式があり、下鶴隆央市長は「学校行事や部活動などに活用し、教育活動の推進に努める」と話した。

　同窓会は今年３月、２０２０年に母校が創立８０周年を迎えたことを記念し、マリンバや製氷機、ピッチングマシンなど１３項目（４４８万円相当）を寄付した。重久会長（６９）は「文武両道に励み、いい青春を送ってほしい」と期待した。１０周年ごとにしている寄付は、今回で８回目。
「文武両道に励み、いい青春を送ってほしい」と話す重久善一会長（左）
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