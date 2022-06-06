10周年ごとに母校に備品贈呈、今年で8回目　鹿児島玉龍同窓会に市が感謝状

鹿児島市136人、鹿屋35人、霧島19人など計318人感染 新型コロナ・市町村別詳細

共感呼んだ寺の掲示「正しい戦争なんてあるもんか」 次作は人気漫画の主人公のせりふ 揮毫の書家「つらいことや後悔も、美しい人生の一場面」

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13日連続で前週下回る 新たな感染は318人（鹿児島市136人、鹿屋35、霧島19、奄美16、徳之島14、伊仙13、姶良12、いちき串木野10、和泊8、指宿7、大崎7、日置5、曽於5、伊佐4、湧水4、喜界3、天城3、枕崎2、垂水2、志布志2、知名2、南さつま1、南九州1、さつま1、錦江1、南大隅1、肝付1、龍郷1、与論1、佐賀1）新型コロナ・鹿児島5日発表