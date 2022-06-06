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新型コロナ　鹿児島県内で新たに172人感染、2人死亡、クラスターは3件

 2022/06/06 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者１７２人を新たに確認したと発表した。

　県はまた２人が死亡したと公表した。死者の累計は２０２人になった。

　県が発表した感染者は８３人、市は８９人。

　県は午後６時をめどに新たなクラスター３件に関する記者説明をする。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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