新型コロナ　鹿児島県内で新たに172人感染、2人死亡、クラスターは3件

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鹿児島市136人、鹿屋35人、霧島19人など計318人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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共感呼んだ寺の掲示「正しい戦争なんてあるもんか」 次作は人気漫画の主人公のせりふ 揮毫の書家「つらいことや後悔も、美しい人生の一場面」

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指宿白水館でレジオネラ菌検出 今日から全温泉施設の営業休止

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高齢「孤独死」過去最多668件 鹿児島県警「コロナで家族の集まる機会減った…」2021年

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防衛費増額は「世界に対する挑発」 護憲団体の事務局長が講演で訴える

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13日連続で前週下回る 新たな感染は318人（鹿児島市136人、鹿屋35、霧島19、奄美16、徳之島14、伊仙13、姶良12、いちき串木野10、和泊8、指宿7、大崎7、日置5、曽於5、伊佐4、湧水4、喜界3、天城3、枕崎2、垂水2、志布志2、知名2、南さつま1、南九州1、さつま1、錦江1、南大隅1、肝付1、龍郷1、与論1、佐賀1）新型コロナ・鹿児島5日発表

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ロシアにバレエ留学の13歳、ウクライナ侵攻で生活緊迫 家族との連絡断たれ、クレカ使えず、友人から「どちらの国の味方か」と…再開願い一時帰国

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米軍関係者の飲酒運転事故を「ちょっとした物損」 防衛省幹部が住民説明会で発言

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「骨太方針」で格下扱い…岸田政権は食料安保を軽視？ ウクライナ侵攻引き金に国会で論戦が活発化

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「おかわり」西郷どん 米どころの町ＰＲ 地域おこし協力隊がベンチ作品「触れて撮って」 湧水