阿久根市と指宿市の高齢者施設、伊佐市の医療機関でクラスター　新型コロナ・鹿児島

鹿児島県は６日、阿久根市と指宿市の高齢者施設、伊佐市の医療機関で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。阿久根市の高齢者施設は、利用者３人、職員２人、指宿市の高齢者施設は利用者４人、職員１人。伊佐市の医療機関は職員１０人、患者６人が感染した。県内のクラスターは累計１９４件となった。