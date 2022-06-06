南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
6
月
6
日 月曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰速報メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
373るインスタコンテスト
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
鹿児島市91人、鹿屋15人、霧島13人など計172人感染 新型コロナ・市町村別詳細
2022/06/06 18:33
拡大
鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者１７２人を新たに確認したと発表した。
居住地別では、鹿児島市９１人、鹿屋市１５人、霧島市１３人、奄美市７人、志布志市６人、薩摩川内市、瀬戸内町、天城町４人、指宿市、曽於市３人、垂水市、日置市、湧水町、錦江町、龍郷町、喜界町、徳之島町、和泊町２人、阿久根市、出水市、いちき串木野市、南さつま市、姶良市、さつま町１人。
県累計は８万５０６４人となった。
県はまた２人が死亡したと公表した。死者の累計は２０２人になった。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
鹿児島市91人、鹿屋15人、霧島13人など計172人感染 新型コロナ・市町村別詳細
6月6日 18:33
阿久根市と指宿市の高齢者施設、伊佐市の医療機関でクラスター 新型コロナ・鹿児島
6月6日 18:08
新型コロナ 鹿児島県内で新たに172人感染、2人死亡、クラスターは3件
6月6日 16:06
ラムサール条約「湿地自治体」に出水市を認証 新潟市と並び国内初
6月6日 14:32
参院選･鹿児島選挙区 野党共闘へ柳氏一本化を正式決定 立民、共産、社民 共通政策に署名
6月6日 14:00
10周年ごとに母校に備品贈呈、今年で8回目 鹿児島玉龍同窓会に市が感謝状
6月6日 13:05
米軍関係者の飲酒運転事故を「ちょっとした物損」 防衛省幹部が住民説明会で発言
6月6日 11:49
共感呼んだ寺の掲示「正しい戦争なんてあるもんか」 次作は人気漫画の主人公のせりふ 揮毫の書家「つらいことや後悔も、美しい人生の一場面」
6月6日 11:30
ロシアにバレエ留学の13歳、ウクライナ侵攻で生活緊迫 家族との連絡断たれ、クレカ使えず、友人から「どちらの国の味方か」と…再開願い一時帰国
6月6日 11:00
指宿白水館でレジオネラ菌検出 今日から全温泉施設の営業休止
6月6日 10:58
日米地位協定は問題ない？ 防衛省「事件事故は例外的ケースの報道多い」 鹿屋住民説明会終了、不安の声相次ぐ 米軍無人機計画
6月6日 09:30
「骨太方針」で格下扱い…岸田政権は食料安保を軽視？ ウクライナ侵攻引き金に国会で論戦が活発化
6月6日 08:30
豊作願い田植えに精 きょう「芒種」 九州南部の梅雨入り、まだ先か
6月6日 08:00
高齢「孤独死」過去最多668件 鹿児島県警「コロナで家族の集まる機会減った…」2021年
6月6日 07:30
13日連続で前週下回る 新たな感染は318人（鹿児島市136人、鹿屋35、霧島19、奄美16、徳之島14、伊仙13、姶良12、いちき串木野10、和泊8、指宿7、大崎7、日置5、曽於5、伊佐4、湧水4、喜界3、天城3、枕崎2、垂水2、志布志2、知名2、南さつま1、南九州1、さつま1、錦江1、南大隅1、肝付1、龍郷1、与論1、佐賀1）新型コロナ・鹿児島5日発表
6月6日 07:00
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲