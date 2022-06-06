鹿児島市91人、鹿屋15人、霧島13人など計172人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者１７２人を新たに確認したと発表した。居住地別では、鹿児島市９１人、鹿屋市１５人、霧島市１３人、奄美市７人、志布志市６人、薩摩川内市、瀬戸内町、天城町４人、指宿市、曽於市３人、垂水市、日置市、湧水町、錦江町、龍郷町、喜界町、徳之島町、和泊町２人、阿久根市、出水市、いちき串木野市、南さつま市、姶良市、さつま町１人。県累計は８万５０６４人となった。県はまた２人が死亡したと公表した。死者の累計は２０２人になった。