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鹿児島市91人、鹿屋15人、霧島13人など計172人感染　新型コロナ・市町村別詳細

 2022/06/06 18:33
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　鹿児島県と鹿児島市は６日、新型コロナウイルスの感染者１７２人を新たに確認したと発表した。

　居住地別では、鹿児島市９１人、鹿屋市１５人、霧島市１３人、奄美市７人、志布志市６人、薩摩川内市、瀬戸内町、天城町４人、指宿市、曽於市３人、垂水市、日置市、湧水町、錦江町、龍郷町、喜界町、徳之島町、和泊町２人、阿久根市、出水市、いちき串木野市、南さつま市、姶良市、さつま町１人。

　県累計は８万５０６４人となった。

　県はまた２人が死亡したと公表した。死者の累計は２０２人になった。
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