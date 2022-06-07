諏訪之瀬島で爆発　噴煙の高さ不明、大きな噴石確認されず

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阿久根市と指宿市の高齢者施設、伊佐市の医療機関でクラスター 新型コロナ・鹿児島

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指宿白水館でレジオネラ菌検出 今日から全温泉施設の営業休止

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屋台の本場に「かごっま」のれん 46歳店主、鹿児島から福岡へ単身修行 コロナ下の厳しい船出「同郷者に支えられた」

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クラスターの医療機関、介助時の手指消毒徹底されず せき症状の職員出勤の施設も 新たな感染は172人（鹿児島市91人、鹿屋15、霧島13、奄美7、志布志6、薩摩川内4、瀬戸内4、天城4、指宿3、曽於3、垂水2、日置2、湧水2、錦江2、龍郷2、喜界2、徳之島2、和泊2、阿久根1、出水1、いちき串木野1、南さつま1、姶良1、さつま1）新型コロナ・鹿児島6日発表

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共感呼んだ寺の掲示「正しい戦争なんてあるもんか」 次作は人気漫画の主人公のせりふ 揮毫の書家「つらいことや後悔も、美しい人生の一場面」

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに172人感染、2人死亡、クラスターは3件

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5Gよりすごい？ 平均年齢74歳、6G（爺）が養殖する岩ガキが口コミで評判に 代表の爺は「廃れていく地元に明るい話題を」

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鹿児島市91人、鹿屋15人、霧島13人など計172人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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ロシアにバレエ留学の13歳、ウクライナ侵攻で生活緊迫 家族との連絡断たれ、クレカ使えず、友人から「どちらの国の味方か」と…再開願い一時帰国

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米軍関係者の飲酒運転事故を「ちょっとした物損」 防衛省幹部、発言を謝罪 鹿屋市長「認識おかしい」