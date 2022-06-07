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諏訪之瀬島で爆発　噴煙の高さ不明、大きな噴石確認されず

 2022/06/07 08:30
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　十島村諏訪之瀬島の御岳で６日、爆発が１回あった。

　福岡管区気象台によると、噴煙の高さは不明。大きな噴石の飛散は確認されなかった。警戒レベルは３（入山規制）。
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