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火山
諏訪之瀬島で爆発 噴煙の高さ不明、大きな噴石確認されず
2022/06/07 08:30
拡大
十島村諏訪之瀬島の御岳で６日、爆発が１回あった。
福岡管区気象台によると、噴煙の高さは不明。大きな噴石の飛散は確認されなかった。警戒レベルは３（入山規制）。
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