新型コロナ　鹿児島県内で新たに455人感染確認

４．

クラスターの医療機関、介助時の手指消毒徹底されず せき症状の職員出勤の施設も 新たな感染は172人（鹿児島市91人、鹿屋15、霧島13、奄美7、志布志6、薩摩川内4、瀬戸内4、天城4、指宿3、曽於3、垂水2、日置2、湧水2、錦江2、龍郷2、喜界2、徳之島2、和泊2、阿久根1、出水1、いちき串木野1、南さつま1、姶良1、さつま1）新型コロナ・鹿児島6日発表