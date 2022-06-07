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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに455人感染確認
2022/06/07 16:04
拡大
鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者４５５人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは３００人、市は１５５人。
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